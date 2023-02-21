اليوم السابع
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بوتين: أمريكا تفكر فى إمكانية إجراء تجارب لأسلحتها النووية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:57 م
بوتين: أمريكا تفكر فى إمكانية إجراء تجارب لأسلحتها النووية بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إمكانية إجراء تجارب لأسلحتها النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين: روسيا بذلت كل ما في وسعها لحل المشاكل بدونباس سلميا، موضحا الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية.

وفى وقت سابق، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  الصين من دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مؤكداً أن ذلك قد يتسبب بحرب عالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، حذّر زيلينسكي بالقول: "من المهم ألا تدعم الصين روسيا في هذه الحرب. إنني أودّ أن تكون في جانبنا"، مضيفاً: "في الوقت الراهن، لا أعتقد أن هذا ممكن... إذا تحالفت الصين مع روسيا، فستكون هناك حرب عالمية، وأعتقد أن الصين تدرك ذلك".

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد تحذيرات أميركية وأوروبية لبكين من دعم روسيا في الحرب، وهو ما نفته الصين التي اتهمت واشنطن بنشر "معلومات مضللة".

 

 


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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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