بعد الانسحاب الروسى منها.. تعرف على تفاصيل وأهداف معاهدة "ستارت" النووية

بيشوى رمزى

قرار جديد اتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتعليق مشاركة بلاده فى معاهدة "ستارت" النووية، مع الولايات المتحدة، على خلفية الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا، وهو ما يطرح التساؤلات حول ما إذا كان القرار خطوة جديدة نحو اندلاع حرب نووية، أم أنها مجرد مناورة سياسية جديدة للضغط على العرب، لتخفيف الدعم العسكرى الممنوح لكييف، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعاصمة الأوكرانية أمس الاثنين.

وتعد معاهدة "ستارت" أحد أهم الاتفاقيات النووية التي تم توقيعها فى السنوات الأخيرة، حيث يرجع تاريخها إلى عام 2010، حيث وقعها الرئيس الروسى السابق دميترى مدفيديف، مع نظيره الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بهدف تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية (عابرة للقارات) للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.

وتتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد وعابرة القارات، وقد حددت المعاهدة ترسانة الدولتين النووية من الصواريخ عابرة القارات على ما لا يزيد عن 700 رأسا نوويا في قواعد أرضية، و1550 صاروخا نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الإستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.

وتتألف معاهدة ستارت الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانونا، حيث تتضمن نص المعاهدة والبروتوكول وحقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية، بينما يبقى الانسحاب مرهونا برؤية أطرافها أن مصالحها العليا معرضة للخطر. وتجتمع لجنة استشارية روسية أمريكية مرتين كل عام في مدينة جنيف السويسرية؛ من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.