بدء التشغيل التجريبى لأول مصنع حكومى لإنتاج أدوية الأورام باستثمارات مليار جنيه

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة للحكومة بدء التشغيل التجريبى لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام فى مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصرى، بالتعاون مع أحد الشركات الايطالية.

وقالت الدكتورة ألف غراب فى تصريح اليوم، إنه تم إنشاء مصنع أورام سيديكو بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقى الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلًا عن أنه يمثل خطوة مهمة تساهم فى تحقيق الأمن القومي والصحى للمواطن المصري.

وأكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس شركة أكديما أن إنشاء مصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام يأتى دعمًا لجهود الدولة فى مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية كأدوية علاج الأورام.

وتابعت: المصنع يعد خطوة غير مسبوقة من شأنها ليس فقط تعزيز وتوفير الأدوية فى السوق لمحلى بل بناء القدرات المصرية لإنتاج الأدوية المتطورة، وذلك فى إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، التى تهدف إلى تطوير وتنمية المنظومة الصحية حتى تكون الدولة المصرية قادرة على توطين تلك الصناعة الاستراتيجية، مما يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة وتصدير الأدوية.

من جانبة قال الدكتور على الغمراوى رئيس سيديكو أن مصر تمتلك من الإمكانيات والقدرات البحثية والتصنيعية والموارد البشرية ما يؤهلها للقيام بهذا المشروع الاستراتيجى الذى سيكون له تأثير فعال على قطاع الأدوية المصرى، حيث سيشكل نقلة نوعية لصناعة الأدوية فى مصر.

وأكد أن المصنع يعمل بأحدث تكنولوجيا عرفتها هذه الصناعة، فضلًا عن وجود غرفة تحكم تتضمن أحدث أجهزة التتبع والمراقبة لعملية التصنيع على مدار 24 ساعة.

وأضاف: "يعد مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى انتشار الأمراض، وزيادة معدلات الوفاة على مستوى العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العالم عتبة جديدة فى عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفى 10 ملايين شخص بسببه، ومن المتوقع أن تصل إلى 19,3 مليونًا بحلول عام 2025. وفى مصر يتم اكتشاف إصابة 166 ألف شخص بالسرطان سنويًا، لذلك فان المصنع الجديد يعد أحد المشروعات الاستراتيجى التى تهدف إلى تغطية كافة بروتوكولات علاج الأورام الكلاسيكية والمتطورة.

أعرب الدكتور على الغمراوى، عن سعادته بتأسيس أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، وقال: "تم إنشاء المصنع على مساحة 1250 مترا مربعا بارتفاع 4 أدوار ليقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المتطورة التى لها فاعلية كبيرة وآثار جانبية أقل. وتصل طاقته الإنتاجية إلى 10 ملايين فيال فى العام، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات لأدوية الأورام مليار و358 مليون جنية خلال الـــ 3 سنوات المقبلة، كما سيساهم فى توفير بعض الاصناف بأقل من أسعارها المستوردة من 30 إلى 60 %، مما سيقلل الاعتماد على الأدوية القادمة من الخارج، وبالتالى تخفيف الأعباء على الدولة وعلى المواطن المصرى، وفى نفس الوقت توفير العملة الصعبة".

جدير بالذكر أنه يصل إجمالى عدد المستحضرات التى من المتوقع إنتاجها يصل إلى 70 مستحضرًا. وتسعى الشركة حاليا لعقد اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج أدوية الأورام لنقل تكنولوجيا تصنيع الدواء العالمية إلى مصر.