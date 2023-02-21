بايدن: نهدف لتحقيق الأمن في أوروبا عبر التحالف مع الشركاء

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حلف الناتو يحتاج لبولندا بقدر احتياج وارسو له.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في العاصمة وارسو، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح "بايدن" أن الولايات المتحدة عازمة على إطلاق شراكة استراتيجية مع بولندا، مؤكدًا أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق الأمن في أوروبا عبر التحالف مع الشركاء.

من جانبه، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على النظام الدولي وصونه. وأضاف أن العالم الحر لن يترك أوكرانيا بمفردها في مواجهة روسيا، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي قرر مهاجمة أوكرانيا، وتسبب في كارثة أمنية للمنطقة بأكملها.

وأوضح "دودا" أن زيارة رئيس أكبر دولة في العالم لأوروبا الشرقية مهمة جدًا بالنسبة لنا، ونحن نقدر ذلك، مؤكدًا أن دعمنا لأوكرانيا يعد مسارًا صحيحًا ولن نغيره.