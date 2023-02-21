النمسا تدين إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان

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أدانت النمسا بشكل قاطع إطلاقًا جديدًا للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان وكوريا الجنوبية.

ودعا بيان لوزارة الخارجية النمساوية الاثنين بيونج يانج إلى وقف هذه الاستفزازات على الفور.

وأكد البيان تضامن النمسا الكامل مع شركائها في سيول وطوكيو.

وحول مؤتمر ميونيخ الألماني للأمن. قال البيان أن هناك شيئا واحدا واضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل الأزمات الدولية المتعددة الراهنة بمفرده.

وأنه للتصدي لتحديات اليوم يعد الحوار والتعاون أمرًا أساسيًا و علينا أن نواصل الدفاع عن السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.