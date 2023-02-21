اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تدين إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:04 ص
النمسا تدين إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان صاروخ باليستى
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت النمسا بشكل قاطع إطلاقًا جديدًا للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان وكوريا الجنوبية.
 
ودعا بيان لوزارة الخارجية النمساوية الاثنين بيونج يانج إلى وقف هذه الاستفزازات على الفور.
وأكد البيان تضامن النمسا الكامل مع شركائها في سيول وطوكيو.
 
وحول مؤتمر ميونيخ الألماني للأمن. قال البيان أن هناك شيئا واحدا واضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل الأزمات الدولية المتعددة الراهنة بمفرده.
 
وأنه للتصدي لتحديات اليوم يعد الحوار والتعاون أمرًا أساسيًا و علينا أن نواصل الدفاع عن السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

النمسا

صواريخ باليستية

كوريا الشمالية

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة