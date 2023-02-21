النقل: خطوط القاهرة الكبرى- العاصمة الإدارية تعمل من 6 صباحا لـ12 مساء

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس سيد متولى، رئيس جهاز النقل البرى، التابع لوزارة النقل، أن عدد الخطوط الرابطة بين القاهرة الكبرى و العاصمة الإدارية الجديدة سيزداد بشكل تدريجى مع زيادة الإقبال، مشيرا إلى أن وقت التشغيل للخطوط من 6 ص لـ12 مساءً.

وأضاف رئيس جهاز النقل، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 48 مسارًا منتظمة كلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالي نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف في الطريق.

وأضاف أن الخطوط التي تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة، ونحاول رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.