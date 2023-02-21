الملك تشارلز الثالث يزور القوات الأوكرانية المتواجدة جنوب غرب إنجلترا

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ذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية الاثنين أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زار القوات الأوكرانية التي يتم تدريبها في ويلتشير في جنوب غرب إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أن ملك بريطانيا التقى مع المجندين ومدربين مجموعة متنوعة من الدول بما في ذلك نيوزيلندا وأستراليا وكندا وليتوانيا والنرويج والدنمارك وهولندا والسويد وفنلندا.

وأكدت أن الجنرال السير باتريك ساندرز رئيس الأركان العامة بالمملكة المتحدة رافق الملك تشارلز الثالث خلال الزيارة.

كان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، بدء تدريب جنود أوكرانيين هذا الأسبوع على تشغيل دبابات تشالينجر على أراضي المملكة.

وذكر بيان مكتب رئيس الحكومة البريطانية، أنّ سوناك التقى شخصيا بالمتدربين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة نهاية شهر يناير الماضي.

يذكر أن أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين وصلوا إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب في يوليو الماضي، في إطار دعم لندن لكييف منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.