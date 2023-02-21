المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق كلى لمحور الأوتوستراد منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة ، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق كلى لمحور الأوتوستراد منعا لزحام المركبات، وسط تواجد الخدمات المرورية للمتابعة الدورية للسيارات خلال أوقات الذروة.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة الطبقة الأسفلتية، وإعادة الرصف بمحور الأوتوستراد، ما يستلزم الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد، بدايةً من مدخل حلوان "أمام مقبرة السيارات" حتى منطقة بين الجبلين "أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو"، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً، لمدة (أربعين يوماً)، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق حلوان بدايةً من أمام مقبرة السيارات تجاه محور الأوتوستراد، يسلك يميناً طريق امتداد 15 مايو والسير لمسافة (2400متر) فيساراً، والعودة لمحور الأوتوستراد أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو.

ومن جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.