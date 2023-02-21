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المؤبد لمتهم بالتعدى على طفلة وسرقة قرطها الذهبى فى المحلة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:40 م
المؤبد لمتهم بالتعدى على طفلة وسرقة قرطها الذهبى فى المحلة محكمة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة عامل زراعي له معلومات جنائية، وسبق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض وسرقة، بالسجن المؤبد بتهمة التعدى على طفلة 8 سنوات أثناء عودتها من درس تحفيظ قرآن بدائرة قسم أول المحلة، وسرقة قرطها الذهبي.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهم "ص.أ .ص "، بعد استدراجه الطفلة المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن، وتعدى عليها داخل دورة مياه المسجد، وسرق قرطها الذهبي، وتصرف فيه بالبيع.
 
 
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وخلال الجلسة ناظرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي صورت الواقعة، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد.
 


 

 


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