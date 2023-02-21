المؤبد لمتهم بالتعدى على طفلة وسرقة قرطها الذهبى فى المحلة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهم "ص.أ .ص "، بعد استدراجه الطفلة المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء عودتها من درس تحفيظ القرآن، وتعدى عليها داخل دورة مياه المسجد، وسرق قرطها الذهبي، وتصرف فيه بالبيع.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، وخلال الجلسة ناظرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي صورت الواقعة، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد.