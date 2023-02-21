الليزر الأزرق يثير الدهشة فى سماء الإسكندرية.. صور

وجاءت حقيقة الضوء الأزرق فى سماء الإسكندرية هو ضوء ليزر خارج من حدائق المنتزه لوجود أحد الحفلات وهو ما يعكس ضوء أزرق متحرك فى سماء المحافظة، ويشاهدها سكان شرق الإسكندرية بوضوح خاصة قاطني مناطق المندرة والعصافرة لقربهم من حدائق المنتزة .

وسرعان انتشرت تفسيرات غير دقيقة حول الضوء الأزرق الذى ظهر فى سماء الإسكندرية ليقول أحدهم " الضوء الأزرق الذي ظهر مع وقت حصول الهزة الإرتدادية هو ظاهرة طبيعية و تنتج عن احتكاك الطبقات التكتونية الارضية و يسمى علميا "برق الزلزال"، ويظهر بتفاعل الطاقة الكهرومغناطيسة مع الهيدرجين والأكسجين ويولد شحنة طاقة زرقاء أرغونية تسمى الضوء الأزرق على الجميع عدم الهلع و الخوف و الزعر فإنني تحدثت سابقاً عن الهزات الارتدادية التي تأتي بعد الزلزال الكبير ريثما تستقر طبقات القشرة الأرضية في موضعها الطبيعي بإذن الله و قد تستمر عدة أسابيع أو أشهر قليلة على حد سواء كما هو علمياً بتاريخ علم الزلازل و تتفاوت شدتها بين 4 و 5 و 6 درجة على مقياس ريختر وعلى الجميع مراقبة الابنية المتضررة سابقاً حرصاً على الجميع و فحصها من قبل اللجان المختصة .

بينما علق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي " حابين نطمنكم.. الضوء الازرق اللي فالسما اللي رعب إسكندرية كلها بعد الزلزال طلع ليزر.. فالمنتزه قولنا نلحقكم قبل الفتي والهبد ما يبدأ".