القاهرة الإخبارية: واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على 200 فرد وكيان روسي

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لفرض عقوبات جديدة على 200 فرد وكيان روسي.

وفى وقت سابق قالت جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، إن بلادها تدرس تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أن منح أوكرانيا طائرات مقاتلة غير مطروح للنقاش، متابعة: سنقدم كل ما نملك من دعم لأوكرانيا.

وأوضحت جورجا ميلوني، أن بلادها تجهز لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في أبريل، متابعة: ننظر في إرسال المزيد من الدفاعات الجوية إلى أوكرانيا.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا: سنقدم لأوكرانيا جميع أنواع الدعم الذي تحتاجه بما في ذلك الدعم العسكري.