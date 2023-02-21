الغرفة التجارية بالجيزة تناقش الاستعداد لانتخابات 2023- 2027

كتب إسلام سعيد

عقد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم بمقر الغرفة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام و رئيس مجلس ادارة الغرفة بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة بحضور عبد الله غراب النائب الأول وأحمد الخولى السكرتير العام وعمر بلبع أمين الصندوق والاعضاء صابر سرور وسلوى لطفى ومحمد هداية وأحمد عتابى وأسامة الرفاعى ومجدى عرابى وشريف صلاح ومحمد زين وعادل رزين المستشار الفنى لرئيس الغرفة وذلك لبحث جدول الأعمال الذى يتضمن مناقشة منشور وزارة الصناعة بتحديد المقرات الانتخابية لانتخابات 2023 - 2027 والتجهيزات لعقد الانتخابات

وافتتحت الجلسة بتقديم النائب عادل ناصر الشكرلوزير الصناعة والتجارة المهندس احمد سمير لدعمة الغرفة بشكل دائم فى أقامة المعارض وتيسير الاجراءات والموافقات المالية والإدارية ونوه إلى حسن التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة والاتحاد العام للغرف.

وأشار ناصر إلى أن غرفة الجيزة استردت ريادتها فى ممارسة دورها الاجتماعى من خلال اقامة العديد من المعارض للتخفيف عن المواطنيين بتوفير السلع بأسعار عادلة مؤكدا ان الغرفة ستستمر فى اقامة المعارض للسلع الغذائية بالجيزة باسعار مخفضة فقد تم افتتاح عدد 6 معارض للمواطنين فى فيصل والمنيب والبدرشين والعياط والوراق و6 أكتوبر وجارى افتتاح الصف واطفيح وكرداسة وذلك وصولا لكل مواطنى الجيزة.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 3/1/2023

وبالنسبة للاستعداد للانتخابات المقبله اوضح رئيس تجارية الجيزة الى ان مجلس ادارة الغرفة استعد للانتخابات بشكل تام حيث تم اعلان الاعضاء بسرعة تسديد الاشتراكات وتجديد السجل التجارى عبر العديد من الوسائل بالنشر بالصحف والمواقع الاليكترونية وعلى صفحة الغرفة والملصقات داخل مقار الغرفة بالاضافة الى التنسيق مع السجل التجارى بالتعاون مع الشركات والافراد لسرعة تجديد السجلات التجارية.

وأضاف صابر سرور عضو مجلس الادارة انه تم اتاحة الجداول الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية بمقر الغرفة وديوان المحافظة ومقر السجل التجارى بميت عقبة وارسال الجداول الانتخابية للجهات المعنية فى الاوقات القانونية المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ومن جانبه، اقترح عبد الله غراب النائب الأول تحديد مقر انتخابى واحد للجميع تسهيلا على التجار وتحقيق مبدأ المساواه بين الجميع مع اقتراح أن يكون المقر الانتخابى فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع تغير مقر الغرفة بالبدرشين بمقر اخر أكبر وأكثر صلاحية لاستقبال التجاروتم اقتراح تفعيل التعامل الرقمى لتحصيل مستحقات الغرفة الكترونيا عبر ماكينات التحصيل البنكية لمنتسبى الغرفة من الشركات والتجار ومؤدى الخدمات.

وفى نهاية الاجتماع تم تكليف سلوى لطفى عضو مجلس الادارة باعداد ملف طبى كامل للرعاية الطبية للتجار وأسرهم والعاملين لديهم.