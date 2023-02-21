الصين: سنكشف عن مقترحنا للسلام فى أوكرانيا خلال أيام

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الصينية، إنها ستكشف عن مقترحتها للسلام في أوكرانيا خلال أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق صعّد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مواجهته فى الولايات المتحدة، عشية الذكرى الأولى للحرب التى يشنها فى أوكرانيا، وذلك بإعلانه تعليق مشاركة روسيا فى اتفاقية نيو ستارت الخاصة بتقييد استخدام الأسلحة النووية.

وقال بوتين فى خطاب أمام الجمعية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وحلفاءها بدأوا الحرب. ولم يظهر بوتين أى مؤشر على إنهاء الغزو على الرغم من الفشل فى تحقيق أى من أهدافه العسكرية بعد عام من القتال الوحشى. وأوضح بوتين أن موسكو لا تنسحب من الاتفاقية ولكنها تعلق مشاركتها فيها.

علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على إعلان فلاديمير بوتين، ووصفت الخطوة بأنها قطيعة أكبر مع الغرب بتعليق المشاركة فى أخر اتفاقية هامة من هذا القبيل بين روسيا والولايات المتحدة.