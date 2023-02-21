اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين ترسل شحنة مساعدات إلى تركيا لمواجهة آثار الزلزال

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:36 ص
الصين ترسل شحنة مساعدات إلى تركيا لمواجهة آثار الزلزال زلزال
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أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية الاثنين، مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة بالزلازل في تركيا من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفقا لجمعية الصليب الأحمر الصينية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الشحنة التي أرسلتها جمعية الصليب الأحمر، التي تحوي 50 طنا من الخيام القطنية الضرورية، غادرت من مطار شانجهاي بودونغ اليوم، وستتولى جمعية الهلال الأحمر التركي الإمدادات وستوزعها على المناطق المنكوبة.
 
وقالت الجمعية الصينية إنها ستواصل متابعة حاجات الإغاثة في تركيا وستقدم المساعدة بأفضل ما في وسعها.

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