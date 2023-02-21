اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو إلى وقف "تأجيج النار" في الصراع الروسي الأوكراني

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:00 م
الصين تدعو إلى وقف "تأجيج النار" في الصراع الروسي الأوكراني أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، إن بلاده قلقة للغاية من أن الصراع الروسي الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا بعض الدول إلى وقف "تأجيج النار".


وقال تشين - حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" الناطق بالانجليزية اليوم الثلاثاء - "الصين قلقة للغاية من أن الصراع الروسي الأوكراني سيستمر في التصعيد أو حتى يخرج عن نطاق السيطرة، لذا نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار".


جاءت تصريحات تشين في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الروسية بأن كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، توجه إلى موسكو وفي جعبته خطة للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وانج لروسيا ستكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين وفقا للاتجاه الذي حدده رئيسا البلدين.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة