الصين تدعو إلى وقف "تأجيج النار" في الصراع الروسي الأوكراني

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قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، إن بلاده قلقة للغاية من أن الصراع الروسي الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا بعض الدول إلى وقف "تأجيج النار".



وقال تشين - حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" الناطق بالانجليزية اليوم الثلاثاء - "الصين قلقة للغاية من أن الصراع الروسي الأوكراني سيستمر في التصعيد أو حتى يخرج عن نطاق السيطرة، لذا نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار".



جاءت تصريحات تشين في الوقت الذي أفادت فيه وسائل الإعلام الروسية بأن كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي، توجه إلى موسكو وفي جعبته خطة للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وانج لروسيا ستكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين وفقا للاتجاه الذي حدده رئيسا البلدين.