الصومال يعلن مقتل 42 إرهابيا في محافظة شبيلي الوسطى

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أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل 42 عنصرا إرهابيا من "ميليشيات" مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي بنيران قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع "المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين" بمحافظة شبيلي الوسطى.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية تمت في قرية "عدلي" التابعة لمنطقة "مهداي" بمحافظة شبيلي الوسطى، واستمرت أكثر من 30 ساعة واستهدفت قيادات وعناصر إرهابية كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن القوات صادرت معدات عسكرية تابعة للإرهابيين.



وأكدت التزام الحكومة الفيدرالية الصومالية بالقضاء على "ميليشيات الخوارج الإرهابية" لتحقيق الاستقرار والأمن في أنحاء البلاد كافة.