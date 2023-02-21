اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال تعلن مقتل 4 إرهابيين من مليشيا الخوارج بمحافظة شبيلي السفلى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:15 م
الصومال تعلن مقتل 4 إرهابيين من مليشيا الخوارج بمحافظة شبيلي السفلى الجيش الصومالى
أ ش أ

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تمكن الجيش الصومالي من تصفية 4 عناصر من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى.
 
وأوضح قائد الكتيبة 14 أكتوبر العقيد نور محمد جابو، في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء في عملية عسكرية نفذتها الكتيبة، بعد تلقيها معلومات تفيد بتخطيط مليشيات الخوارج لشن هجوم مباغت على الجيش بالقرب من منطقة جنالي.
 
وأكد قائد الكتيبة أن الجيش الصومالي نجح في تصفية 4 من عناصر مليشيات الخوارج والإستيلاء على المعدات التي كانت بحوزتهم.

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