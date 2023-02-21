الصحة: فحص المقبلين على الزواج يستغرق ساعة بداية من تسجيل البيانات وحتى الانتهاء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبى للمقبلين على الزواج يستغرق قرابة ساعة، بداية من تسجيل البيانات الشخصية وحتى الانتهاء من كل الفحوصات وتقديم المشورة التوعوية والفحوصات الطبية.

وتابعت، يستلزم الفحص أولًا وجود الشخص نفسه لسحب العينات الطبية والوراثية الخاصة بفحص مرض أنيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلى؛ لتحليلها فى المعامل المركزية، وبالتالى لا يمكن سحب تلك العينات من أى شخص آخر بخلاف المستهدف من الفحص.

أما بالنسبة للشهادة المميكنة ، فهى مؤمنة بالكامل ومدعومة بـ QR code، وتشمل كل بيانات نتائج الفحوصات الطبية، وسيدون عليها الرقم القومى للطرف الآخر، كما أنه تم ربطها إلكترونيًا بمجمع الوثائق المؤمنة، الأمر الذى سيقضى على التلاعب الذى كان يحدث سابقًا فى الشهادات الصحية.

وقالت وزارة الصحة، جميع مراحل المبادرة يتم عن طريق منظومة إلكترونية،تتضمن الفحوصات الطبية للراغبين فى إجراء فحص ما قبل الزواج والنتائج النهائية للفحوصات الطبية، كما تتيح المنظومة تحويل الأشخاص إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة والحصول على العلاج اللازم، وإصدار الشهادات الإلكترونية المؤمنة والمدعومة بـ QR code، والتى من شأنها القضاء على التلاعب وتزوير الشهادة الصحية الحديثة