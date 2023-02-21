اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"... ندوة فى حقوق الإسكندرية اليوم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:00 ص
"الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"... ندوة فى حقوق الإسكندرية اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لقاءً حواريا وذلك اليوم بقاعة المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسى، الدكتور ناصر لوزا رئيس الاتحاد العالمى للصحة النفسية.
 
يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الثقافية والحوارية التى تنظمها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد الفقى عميد الكلية والدكتورة سوزى ناشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وكان قد افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اولى ندوات الموسم بكلية الحقوق تحت عنوان "مصر.. الدور والمستقبل" تحدث خلالها الدكتور مصطفى الفقى الكاتب والمفكر  والسياسي البارز ورئيس مكتبة الإسكندرية السابق، عن دور مصر والمستقبل في القضايا المعاصرة ورؤيته للمستقبل  وذلك بحضور الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من أساتذة الفكر والثقافة بالمجتمع السكندرى.

الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية

نبيله مكرم



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