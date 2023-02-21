"الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"... ندوة فى حقوق الإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لقاءً حواريا وذلك اليوم بقاعة المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسى، الدكتور ناصر لوزا رئيس الاتحاد العالمى للصحة النفسية.

يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الثقافية والحوارية التى تنظمها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور محمد الفقى عميد الكلية والدكتورة سوزى ناشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.