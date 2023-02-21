اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:30 م
أكرم القصاص
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"الشورى السعودى" يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة بمجال الكهرباء

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:12 م
"الشورى السعودى" يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة بمجال الكهرباء مجلس الشورى السعودي
أ ش أ

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وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بمجال الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النَّظيْف، بعد تقديم لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس لتقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين المملكة وإندونيسيا وتايلاند للتعاون في مجال الطاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
 
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة المالية السعودية والخزانة الملكية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

الشورى السعودي

مصر

الكهرباء

السعودية

العلاقات المصرية السعودية



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