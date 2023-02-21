اليوم السابع
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السيطرة على حريق شونة قش فى إحدى قرى أولاد صقر بالشرقية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:32 م
السيطرة على حريق شونة قش فى إحدى قرى أولاد صقر بالشرقية جانب من الحريق
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في شونة بالات قش أرز في قرية الشوافين التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شونة قش أرز في قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر.
 
 
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبين من التحريات نشوب الحريق في شونة لتجميع بالات قش الأرز وسط قرية الشوافين التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)



 

 


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