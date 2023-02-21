السفارة السعودية تتزين بشعار يوم التأسيس.. والأربعاء والخميس عطلة

إيمان حنا

تزين مقر السفارة السعودية في القاهرة برفع شعار يوم التأسيس الذى تحتفى به المملكة غدا الأربعاء، وهو اليوم الذى يصادف الثانى والعشرين من فبراير من كل عام.

وبهذه المناسبة قد أعلنت السفارة أن يومى الأربعاء والخميس المقبلين عطلة رسمية .

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً فى يناير من العام الماضى بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية، وفق سفارة السعودية بالقاهرة.



سفارة السعودية

يعد ذلك اليوم الذى أرست فيه المملكة اللبنة الأولى في قواعد دولتها على يد الإمامِ محمد بن سعود قبيل نحو ثلاثمائة عام تقريبا، وتحديدا في العام 1139 هـ الموافق 1727م، ليصبح يومًا للوفاء والولاء للقادة المؤسسين، والاعتزاز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبد العزيز في تعزيز البناء والوحدة. وفق بيان من السفارة السعودية بالقاهرة .

ومن كلمات الملك سلمان عن هذا اليوم الذى يمثل ذكرى مهمة لكل السعوديين، نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1727م، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وأيضا قال "إن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".

وفى السياق نفسه، أكد ولى العهد السعودى الأمير بن سلمان أن المملكة لديها عمق تاريخى، موغل بالقدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات ، مضيفا:"إن الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بتاريخ قصير جدا والعكس فإننا أمة موغلة فى القدم".

يذكر أن جميع فئات المجتمع السعودي يحتفلون بهذه الذكرى مرتدين ملابس يوم التأسيس السعودي ومتغنيين بالأناشيد الوطنية ورافعين الأعلام في كل مكان، وذلك تعبيراً عن قيمة هذه الذكرى الغالية على قلوب الشعب السعودى.