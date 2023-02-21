السجن 10 سنوات لعامل بتهمة تجارة المخدرات بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 10 سنوات، بتهمة تجارة الحشيش المخدر بمركز أبوتشت شمال قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى غسطس 2022، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية عامل بتهمة تجارة المخدرات، ووجهت جهات التحقيق لمحمود .ن.م 20 عاما، عامل، مقيم الكرنك في ابوتشت، تهمة إحراز الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له تهمة حيازة بندقية خرطوش و 4 طلقات نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 14974 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت والمقيدة برقم 2517، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.