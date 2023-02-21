السجن المشدد 7 سنوات لفتاة بتهمة المشاركة فى قتل شخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض، بمعاقبة المتهمة "ا.م.ص" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاشتراك في جريمة قتل.

تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 6005 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بإطلاق المتهمين أعيرة نارية أدي إلي وفاة المجني عليه "ي.س.م" بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، اشتراك المتهمة "ا.م.ص" تعمل بسنتر تعليمي، مع آخرين تم محاكمتهم، بالاتفاق فيما بينهم في خطف "ا.ع.س" طالب، وطلب فدية من أهليته ونفاذا لما ساقهم إليه تفكيرهم الشيطاني أعدوا لذلك اسلحة نارية بندقيتان آليتان، وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي إزهاق كل من يعترض سيبل تنفيذ جريمتهم، واتصلت المتهمة بالاتصال به وتمكنت إغوائه ومقابلته والذهاب إلي مسكنها وطلبت منه تتبعها إلي المكان المعد سلفا بعيدا عن أعين الرقباء، فلما حضر انقض عليه المتهمون وأوسعوه ضربا ليتمكنوا من شل مقاومته، فتجمع المارة علي صياحه واستغاثته، وحاولوا ضبطهم فأشهروا الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه المواطنين، مما أدي إلي وفاة المجني عليه "ي.س.م" عقب إطلاقهم تلك الأعيرة النارية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهمة في استدراج الطالب وعند استغاثته أطلقوا الأعيرة النارية، والتي أدت إلي وفاة المجني عليه أثناء تواجده بمحل الواقعة.

وبالعرض علي النيابة، قررت إحالة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة.