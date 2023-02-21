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السجن المشدد 20 عاما لـ4 متهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقاهرة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:03 م
السجن المشدد 20 عاما لـ4 متهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقاهرة كلابش- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بحيازة المواد المخدرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كلا منهم 200 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم عن تهمتى حيازة السلاح النارى والذخائر فى مدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة بواسطة أحد المتهمين سلاح نارى غير مششخن «فرد حرطوش» غير مصرح بحيازته أو إحرازه، وحازوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان.
 
 

ترويج المخدرات

حيازه الاسلحه

جنايات القاهره

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