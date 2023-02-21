اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:19 م
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السجن المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية فى سوهاج

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 03:36 م
السجن المؤبد لمتهم باختلاس سلع غذائية فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" موظف بالشركة المصرية لتجارة الجملة بقسم جرجا بالسجن المؤبد وإلزامه برد مبالغ مماثلة للمبلغ المختلس بلغ 16 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساوى للمبلغ المختلس بدائرة قسم جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته مسؤول المخازن بالشركة المصرية لتجارة الجملة باختلاس أكثر من 3 أطنان سكر وسلع غذائية أخرى بلغت قيمتها 16 مليون جنيه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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