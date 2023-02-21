الرعاية الصحية بالأقصر تكرم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عدد من الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، والتى التى نجحت فى الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، وذلك فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم الدعم للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لها، بعد نجاحهم فى اجتياز كافة معايير الجودة والحصول على درجة الاعتماد GAHAR والمعترف بها دوليا من الاسكوا العالمية.

وتم تكريم العاملين بهذه المنشآت، ممن كانوا سببًا فى الوصول إلى هذا الانجاز، وذلك شكرًا وتقديرًا لجهودهم، ولما بذلوه من مجهود استثنائى، مع التأكيد على الاستمرار بنفس المستوى المتميز فى تقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقًا للمعايير الدولية.

فيما بلغت عدد المنشآت الطبية الحاصلة على درجة الاعتماد بالأقصر حتى الآن، مركزين لطب الأسرة و7 وحدات بإجمالى 9 منشآت صحية تابعين للهيئة، حيث تُعد درجة الاعتماد القومية GAHAR 2021 المحدثة والمعتمدة دوليا من منظمة الاسكوا العالمية هى واحدة من أعلى المعايير لجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وقام بتقديم شهادات التقدير لما يقرب من 90 فرد من الفرق الطبية والعاملين المسؤولين بتلك المنشآت، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وذلك بحضور عدد من قيادات فرع الهيئة بالأقصر، حيث أقيمت الاحتفالية بتنسيق وإشراف إدارة الدعم المعنوى بفرع الهيئة بالأقصر.

فيما نظمت إدارة الموارد البشرية برئاسة هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بالتنسيق مع مشروع التأهيل الإلزامى، برنامجًا تدريبيًا يختص مديرى ومختصى الموارد البشرية بوحدات ومراكز طب الأسرة بفرع الهيئة بالأقصر، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية من خلال الشرح الوافى وورشة العمل التخصصية، واستكمالًا للخطة الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية، بقيادة دكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة ومساعد وزير الصحة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لتدريب الموارد البشرية بالفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.



الرعاية الصحية بالأقصر تكرم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت



الرعاية الصحية بالأقصر تكرم الفرق الطبية والعاملين



تكريم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية



حضور تكريم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية



حفل تكريم الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية



