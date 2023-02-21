الداخلية تضبط 35 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط .

أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى .. أبرزها 10 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحوزة 14 متهمًا لـ 3 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .