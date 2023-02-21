اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 35 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:41 م
الداخلية تضبط 35 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط حلمة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط .
 
أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى .. أبرزها 10 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحوزة  14 متهمًا لـ 3 منهم معلومات جنائية".
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (523) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 
 
 

اسيوط

سلاح نارى

اسلحة

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة