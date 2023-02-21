اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: تداعيات الانسحاب الروسى من معاهدة "ستارت" غير واضحة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:09 م
الخارجية الأمريكية: تداعيات الانسحاب الروسى من معاهدة "ستارت" غير واضحة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من غير الواضح ما إذا ستكون هناك تأثيرات عملية للانسحاب الروسي من معاهدة نيوستارت، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان بوتين قد قال فى خطاب أمام الجمعية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وحلفاءها بدأوا الحرب. ولم يظهر بوتين أى مؤشر على إنهاء الغزو على الرغم من الفشل فى تحقيق أي من أهدافه العسكرية بعد عام من القتال الوحشى.

 

 وأوضح بوتين أن موسكو لا تنسحب من الاتفاقية ولكنها تعلق مشاركتها فيها.

 

 وبموجب الاتفاقية الهامة للحد من الأسلحة النوية، تسمح الولايات المتحدة وروسيا لبعضهما البعض بتفتيش مواقع الأسلحة فى كل منهما، إلا أن التفتيش توقف منذ عام 2020 بسبب وباء كورونا.

 

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