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الحكم على 11 متهما بخطف شخص بسبب خلافات مالية فى الجيزة.. خلال ساعات

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 04:00 ص
الحكم على 11 متهما بخطف شخص بسبب خلافات مالية فى الجيزة.. خلال ساعات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تصدر خلال ساعات محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح، حكمها في محاكمة 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية.
 
يصدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل ووعمر محمد سلامه
 
وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن المتهمه رقم 11 في أمر الإحالة علي أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.
 
 

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