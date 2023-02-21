الحارس الشخصى للأميرة ديانا يعتزم الكشف عن أدق أسرارها لابنيها وليام وهارى

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشف بول بوريل، الحارس الشخصى السابق للأميرة الراحلة ديانا وكبير مساعديها، أنه مستعد لمشاركة أسرارها مع نجليها الأميران ويليام وهارى، بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، حسبما نشر موقع thenews، وبينما يستعد بوريل لإجراء جراحة سرطان البروستاتا، فإن ذكرى اللحظات الخاصة التى شاركها مع الأميرة ديانا، تطارده، عندما أسرت له بعضا من أعمق أسرارها.

وحسب التقرير، يشعر الرجل الذى أشارت إليه ديانا باسم "صخرتها"، بالرعب من أنه قد يأخذ تلك الأسرار معه إلى قبره، ولا تتاح له الفرصة لإخبار نجلي الأميرة الراحلة ويليام وهارى، بما يعرفه عن والدتهما، وقال: "أعرف أن بعضها ليس جميلا، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفوا أبدا، أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا".



بول وديانا

بول بوريل يريد كشف أسرار ديانا بسبب مرضه

وأضاف: "لقد ركز المرض انتباهي على إخبار الأولاد بالأشياء قبل فوات الأوان، أخبرهم بما يجب عليهم معرفته حقا.. أعتقد أن ديانا ستقول لى، يجب أن تجعل هذا أولوية، يجب أن تذهب لترى أطفال أولادى"، وقال إن تشخيصه جعله يخشى أن ينفد منه الوقت لإخبارهم بالحقيقة".

وأوضح بول (64 عاما)، الذي كان كبير خدم ديانا لمدة 10 سنوات حتى وفاتها في عام 1997: "قضيت ساعات طويلة مع ديانا، خلال أسعد أوقاتها وكذلك أحلك أوقاتها.. لقد أسرتني وهناك العديد من الأشياء التي لم أتحدث عنها أبدا، لكن الآن أشعر أن الوقت مناسب".

وأضاف: "أعتقد أن ما يجب أن أقوله يمكن أن يعيد علاقة الأخوين، وهو ما كانت ديانا تريده بشدة.. سأقول لهم الحقيقة فقط، هذا كل شيء.. أنا لا أبحث عن أي شيء فى المقابل.. أليس من الرائع رؤية الأولاد يصلحون علاقتهم ويعودون إلى حيث ينبغي أن يعودوا.. الجمهور سيحب ذلك.. أود أن أرى ويليام يضع ذراعه حول شقيقه، لكنني لا أعتقد أننا سنرى ذلك لأن هناك الكثير من العقبات في الطريق".