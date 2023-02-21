"التعليم" ترسل نماذج عقود المعلمين الجدد للمديريات ضمن مسابقة الـ30 ألف مدرس

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إرسال العقود التى سيتم تحريرها مع المعلمين الجدد إلى المديريات التعليمية استعدادا للتعاقد مع 30 ألف معلم ممن تم إرسال أسمائهم خلال الفترة الماضية إلى المديريات، مشددة على أن العقود موحدة سواء لمعلمين المرشحين للعمل فى رياض الأطفال أو معلمى الفصل.

وأكدت المصادر، أن بنود العقد تسرى على جميع المتعاقدين الجدد ولن تقوم المديريات بتحريرعقود من خلالها ولكن هناك عقود معتمدة من الوزارة سوف تصل للمديريات لكتابتها للمعلمين.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لمسابقة تعيين٣٠ ألف معلم، سيتم تعيين الناجحين منهم بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، مشددًا على الإنتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وتعتبر مسابقة 30 ألف معلم، تلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، وانتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالي المستهدف 30 ألف.

وبدأ التقديم للمسابقة خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية، تقدم للمسابقة 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال، انطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإلكتروني 94961 متقدمًا، خضعوا لاختبارات تمت على 75 يوم عمل (امتحان) بواقع 1125 ساعة امتحان.