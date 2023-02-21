اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:46 م
أكرم القصاص
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"التعاون الخليجي" والأمم المتحدة يبحثان البرامج التنموية والإنسانية بفلسطين

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:21 م
"التعاون الخليجي" والأمم المتحدة يبحثان البرامج التنموية والإنسانية بفلسطين مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء في الرياض، مع منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسقة الشؤون الإنسانية ونائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينجز، جهود المنظمة في فلسطين، بما في ذلك البرامج التنموية والإنسانية.
 
وأكد البديوي - بحسب وكالة أنباء السعودية (واس) - الموقف الثابت لدول المجلس من القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب والمسلمين الأولى، مشيرا إلى جهود دول المجلس في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
 

 


التعاون الخليجي

الأمم المتحدة

فلسطين

مجلس التعاون الخليجي



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