اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تكشف الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الجديدة لمعرض ديارنا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:40 ص
التضامن تكشف الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الجديدة لمعرض ديارنا معرض ديارنا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شيرين عاصم مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا سيقام على مساحة 1800 متر، بمشاركة 400 عارض وعارضة، موضحةً: "نحاول منح المزيد من العارضين فرصا لعرض منتجاتهم، لأن مدة المعرض 17 يوما، من الساعة 10 صباحا حتى العاشرة مساءً.

 

وأضافت عاصم خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "في معرض ديارنا، هناك إكسسوارات منزلية وأزياء ومفروشات منزلية وخزف وأخشاب وأنواع مختلفة من الأخشاب".

 

وتابعت مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض: "واحة سيوة ضيف شرف المعرض، المنتجات تراثية بلمحة عصرية، وفي كل دورة نحاول التجديد ودعم عارضين جدد، لدينا لجنة والعارض الراغب في المشاركة يملأ استمارة عبر الإنترنت، لازم كل شوية نشوف ناس جديدة".

 

وحول الأسعار، قال: "الحرف تعتمد على أنها لا تصنع كميات، وبالتالي فإن السعر يكون أعلى بعض الشيء، لأن الحرفي لا يمكنه صناعة آلاف القطع مثل الصناعة".


معرض ديارنا

ديارنا

وزارة التضامن

التضامن



الموضوعات المتعلقة

مستشار وزير التضامن: 400 عارض يشاركون في معرض "ديارنا" هذا العام

الأحد، 19 فبراير 2023 11:16 م

تفاصيل افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يوم 23 فبراير وحتى 11 مارس المقبل.. إعفاء كبار السن وذوى الإعاقة من رسوم الاشتراك.. تنظيم معرض لعبايات السيدات وهدايا عيد الام ومنتجات شهر رمضان

الأحد، 19 فبراير 2023 05:00 م

التضامن تعلن إعفاء كبار السن وذوى الإعاقة من رسوم الاشتراك فى معرض ديارنا

الأحد، 19 فبراير 2023 12:25 م

معرض ديارنا للحرف اليدوية بالأقصر يختتم فعالياته وسط إقبال على المعروضات.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة