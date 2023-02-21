التضامن تكشف الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الجديدة لمعرض ديارنا

كتب سمير حسنى

قالت شيرين عاصم مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا سيقام على مساحة 1800 متر، بمشاركة 400 عارض وعارضة، موضحةً: "نحاول منح المزيد من العارضين فرصا لعرض منتجاتهم، لأن مدة المعرض 17 يوما، من الساعة 10 صباحا حتى العاشرة مساءً.

وأضافت عاصم خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "في معرض ديارنا، هناك إكسسوارات منزلية وأزياء ومفروشات منزلية وخزف وأخشاب وأنواع مختلفة من الأخشاب".

وتابعت مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض: "واحة سيوة ضيف شرف المعرض، المنتجات تراثية بلمحة عصرية، وفي كل دورة نحاول التجديد ودعم عارضين جدد، لدينا لجنة والعارض الراغب في المشاركة يملأ استمارة عبر الإنترنت، لازم كل شوية نشوف ناس جديدة".

وحول الأسعار، قال: "الحرف تعتمد على أنها لا تصنع كميات، وبالتالي فإن السعر يكون أعلى بعض الشيء، لأن الحرفي لا يمكنه صناعة آلاف القطع مثل الصناعة".