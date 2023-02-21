اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن" تستعد لصرف معاشات شهر مارس الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:00 م
التضامن" تستعد لصرف معاشات شهر مارس الأسبوع المقبل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات مارس  اعتبارا من الأسبوع المقبل أول الشهر ، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات فبراير الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، حيث يمنح معاش استثنائى لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائى لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحى، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائى بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعى لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التى تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

 


التضامن

معاشات شهر مارس

شروط المعاشات

طرق صرف المعاشات

المعاشات

زيادة المعاشات



الموضوعات المتعلقة

التضامن تستأنف صرف معاش مارس بفروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأحد، 27 مارس 2022 01:00 م

استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى لصرف معاشات مارس

السبت، 26 مارس 2022 01:00 م

استمرار صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الثلاثاء، 22 مارس 2022 01:00 م

استمرار صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الإثنين، 21 مارس 2022 01:00 م

التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات مارس من بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأحد، 13 مارس 2022 07:00 ص

"التضامن" تستمر فى صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الأحد، 06 مارس 2022 01:00 م

التضامن تستأنف اليوم صرف معاش مارس من فروع بنك ناصر

الأحد، 06 مارس 2022 06:00 ص

التضامن تستمر فى صرف معاشات مارس اليوم من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 05 مارس 2022 01:00 م

التضامن تبدأ غدا صرف معاشات مارس

الإثنين، 28 فبراير 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة