التخطيط: إنشاء وتطوير 40 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بجميع محافظات الجمهورية

كتبت أسماء أمين

يلعب لتعليم الفني دوراً رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشار تقرير ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم ككل لمواجهة التغيرات.