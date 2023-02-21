التأمين الصحى ينظم برنامجا لتدريب 70 طبيبا وصيدلانيا وممرضا ببنى سويف

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى ببنى سويف برنامجاً تدريبياً، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم شارك فيه نحو70من الأطباء والصيادلة والتمريض، عن أحدث طرق التشخيص والعلاج لمرض فرط الحساسية" التأق"، بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى، الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بالفرع، والدكتورة رضوى عبدالغفار مسئول الزمالة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع الهيئة، فى بيان له أن البرنامج التدريبى تناول استعراض السيناريوهات المختلفة وأحدث التوصيات العالمية عرض أهم الأسباب والأنواع والأعراض والمضاعفات وكيفية التشخيص والعلاج وكيفية الوقاية والأدوية المتعلقة بالحساسية المفرطة، حيث حاضر فى البرنامج: الدكتور أحمد يحيى مدرس الباطنة والمناعة "الحساسية والروماتيزم" بكلية الطب جامعة بنى سويف واستشارى المناعة والروماتيزم بالتأمين الصحى.

يأتي البرنامج التدريبى فى إطار الخطة العامة للإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحى، برئاسة الدكتور محمد ضاحى، بهدف زيادة الوعى والخبرات المكتسبة لجميع العاملين وخصوصا المهن الطبية بهدف تطوير وتحديث مستوى التدريب المهنى ليكونوا على درجة كبيرة من الخبرة والمهارة، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.