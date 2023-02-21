اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:30 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 22 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، غالبيتهم من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار، واعتقلت 15 فردا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا، واثنين من محافظة "نابلس" الشمالية.

 


الاحتلال الإسرائيلي

مخيم الفوار

الضفة الغربية

الخليل



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