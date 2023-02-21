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"الإسراع فى موافقات التجارب السريرية لعلاج السرطان" ندوة بصيدلة عين شمس

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:32 م
"الإسراع فى موافقات التجارب السريرية لعلاج السرطان" ندوة بصيدلة عين شمس ندوة صيدلة عين شمس
كتب محمود راغب

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نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة عن الإسراع فى موافقات التجارب السريرية للأدوية المستخدمة لعلاج السرطان، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات العلمية الأسبوعية التى تقيمها الكلية خلال العام الجامعى 2023/2022. 

 

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة مها نصر أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى بالكلية وبحضور الدكتور خالد ابو شنب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

 حاضر بالندوة الدكتور أحمد حامد أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة منيسوتا والأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، وخريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس دفعة 2003.

 

وتناولت الندوة معلومات عن الأدوية الحديثة لعلاج السرطان والتى تم الموافقة عليها من قبل FDA، ونماذج من الأبحاث المنشورة عن كفاءة وفعالية هذه العلاجات والخطوات المختلفة التى تم عملها أثناء التجارب السريرية، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.


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السرطان



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