الأرصاد: تحسن واستقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

كتب سمير حسنى

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن واستقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، منوهة بأن التحسن يقابله ارتفاع طفيف فى الحرارة يصل إلى درجتين.

قالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ"التليفزيون المصري"، عن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتقطعة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة البحرية، مشيرة إلى أن كثافة الشبورة ستكون مختلفة يوميا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.