اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأجزاء المحذوفة من الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:53 م
الأجزاء المحذوفة من الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.. إنفو إنفوجراف الجزء المحذوف

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات لاطلاع والتعليم الذاتي لمادة الدراسات الاجتماعية للصفين الرابع والخامس الابتدائى (الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

 

الصف الرابع الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى
 

الأجزاء المحذوفة بمادة الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائى
الأجزاء المحذوفة بمادة الدراسات الاجتماعية بالصفين الرابع والخامس الابتدائى

 

الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية فى بلدنا – الدرس الثالث

الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال فى بلدنا – الدرس الرابع

 

الخامس الابتدائى: موضوعات للاطلاع والتعلم الذاتى

 

الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا – الدرس الرابع

الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضى والحاضر – الدرس الرابع

 


الأجزاء المحذوفة

الدراسات الاجتماعية

منهج الدراسات للصف الرابع

منهج الدراسات للصف الخامس

التعليم

وزارة التعليم

اليوم السابع بلس



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