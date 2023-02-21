استقرار أسعار الطماطم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 7.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم ب 7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ8 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ11 جنيها.

-البسلة بـ 21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى ب12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 15جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.

- الفراولة 15 جنيها.