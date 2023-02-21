ازاى تحافظى على صحة أسنان طفلك وتشجعيه على العناية بها

كتبت ايناس البنا

ضمان نظافة فم طفلك هو جزء أساسي من صحته العامة ورفاهيته. يجب تطوير ممارسات نظافة الفم الجيدة في وقت مبكر من الحياة لمنع التسوس وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى. في هذه المقالة حسب موقع "onlymyhealth"، سنناقش دليل نظافة الفم للأطفال ، حتى تتمكن من مساعدة طفلك في الحفاظ على أسنان ولثة صحية.

دليل نظافة الفم للأطفال

1. ابدأ مبكرًا

يجب أن تبدأ عادات نظافة الفم في وقت مبكر من حياة الطفل، يمكن للوالدين البدء بمسح لثة أطفالهم بقطعة قماش نظيفة ومبللة بعد الرضاعة، بمجرد ظهور السن الأول للطفل، يجب على الآباء البدء في تنظيف أسنان أطفالهم بفرشاة ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات استخدام مسحة صغيرة من معجون الأسنان ، بينما يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات استخدام كمية بحجم حبة البازلاء.

2. التنظيف بالفرشاة والخيط

يعتبر تنظيف الأسنان مرتين يوميًا أمرًا مهمًا لإزالة البلاك ومنع تسوس الأسنان، اجعل تنظيف الأسنان بالفرشاة ممتعًا بالسماح لطفلك باختيار فرشاة أسنان ومعجون أسنان ممتعين، شجع طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة لمدة دقيقتين باستخدام حركات دائرية وضغط لطيف، يعتبر التنظيف بالخيط أيضًا جزءًا أساسيًا من نظافة الفم ، ويجب أن يبدأ بمجرد لمس أسنانين، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في استخدام الخيط حتى يبلغوا من العمر ما يكفي للقيام بذلك بأنفسهم.

3. نظام غذائي صحي

يعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد. تجنب الأطعمة السكرية والنشوية التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان. بدلاً من ذلك ، قدمي لطفلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في شطف جزيئات الطعام والبكتيريا من الفم.

4. زيارات الأسنان المنتظمة

تعد فحوصات الأسنان المنتظمة مهمة للحفاظ على صحة الفم الجيدة. يمكن لأطباء الأسنان تحديد مشاكل الأسنان في وقت مبكر وتقديم العلاج لمنعها من التفاقم. يُنصح الأطفال بمراجعة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لفحص الأسنان وتنظيفها.

5. واقيات الفم

تعتبر واقيات الفم ضرورية لحماية أسنان طفلك وفمه أثناء الأنشطة الرياضية. يمكن أن تساعد في منع الأسنان المكسورة أو المقطوعة وتقليل خطر الإصابة بالارتجاج. يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يرتدون واقي الفم المناسب أثناء ممارسة أي أنشطة رياضية.

6. الحد من عادات مص الإصبع

يمكن أن يسبب مص الإبهام أو استخدام اللهاية لفترات طويلة مشاكل في نمو الفم والأسنان. من المستحسن أن يتوقف الأطفال عن هذه العادات في سن الثالثة لمنع مشاكل الأسنان.