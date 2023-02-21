ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 42 ألفا و310 قتلى

وأوضحت الهيئة حسبما ذكر تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال أخر بقوة 5.8 درجة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة مما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.