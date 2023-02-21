اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 07:03 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 42 ألفا و310 قتلى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:01 م
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 42 ألفا و310 قتلى زلزال تركيا
وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 42310 قتيلا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاي أمس الاثنين.

وأوضحت الهيئة حسبما ذكر تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الأول بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأعقبه بثلاث دقائق زلزال أخر بقوة 5.8 درجة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

يأتي ذلك بعد أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة مما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

 

 


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