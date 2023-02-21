اتحاد طلاب جامعة سوهاج يشارك فى ملتقى الاتحادات الطلابية

سوهاج محمود مقبول

شارك أعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة سوهاج، فى فعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للجامعات، تحت شعار "قادة المستقبل.. شباب الجمهورية الجديدة"، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال عبد الخالق، أن الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقات بين الوزارة والاتحادات الطلابية باعتبارهم الممثل الشرعى لآراء الطلاب وأفكارهم، وتنمية القيم الاخلاقية والوعى الوطنى والقومى بينهم، بالإضافة إلى تدريبهم على القيادة وتحمل المسئولية، وكذلك تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية فى وضع خطط التنمية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى شارك فيه رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية وأمناء اللجان العليا بالاتحادات من 27 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن فعاليات الملتقى تضمنت عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية، وعقد لقاءات مفتوحة حول الأنشطة الطلابية بمشاركة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو مصطفى منسق عام أسرة من أجل مصر المركزية.

وأشار صبرى محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن اليوم الأول بالملتقى تضمن محاضرة بعنوان "مصر المكان والمكانة" للدكتور عصام الروبى من علماء الأزهر الشريف، وأيضاً محاضرة بعنوان "صحة شبابنا النفسية أولوية ولا رفاهية" وقدمتها الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، مضيفاً أن فعاليات اليوم الثانى شملت محاضرة عن "عبقرية الشخصية المصرية"، وألقاها المؤرخ وعالم الآثار الدكتور بسام الشماع، وورشة عمل عن ريادة الأعمال مقدمة من مؤسسة انجاز مصر.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن الفعاليات ضمت أيضاً ندوة بعنوان "تصدوا معا للشائعات"، للدكتور طاهر نصر المحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، وندوة أخرى بعنوان "النجاح وتخطى التحديات" للإعلامية الدكتورة نشوى الحوفى، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الإذاعى "مسرح المنوعات" بحضور نخبة من الفنانين.