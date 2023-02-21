اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إنهاء حالة الطوارئ بإقليم "لا ريونيون" الفرنسى بعد إعصار "فريدى"

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:02 ص
إنهاء حالة الطوارئ بإقليم "لا ريونيون" الفرنسى بعد إعصار "فريدى" إعصار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن إقليم "لا ريونيون" الفرنسي إنهاء حالة الطوارئ "البرتقالية"، بعد تحسن لظروف الجوية اعتبارا من الساعة 8 صباحا (حسب التوقيت المحلي لفرنسا) وذلك عقب مرور الإعصار المداري "فريدي" أمس الاثنين.

وذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الإعصار مر في الإقليم وتسبب في أضرار طفيفة ولم يسفر عن سقوط وفيات أو إصابات.

وأضافت أن هذا الإعصار المداري مر على بعد 300 كيلو متر من إقليم "ريونيون" وتحرك بعيدا بسرعة 39 كم / ساعة دون أن يسفر عن أضرار جسيمة.

يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الإقليم مساء الأحد الماضي.

 


اقليم لا ريونيون

فلانسا

اعصار

اعصار فريدى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة