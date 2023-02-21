إنهاء حالة الطوارئ بإقليم "لا ريونيون" الفرنسى بعد إعصار "فريدى"

وذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الإعصار مر في الإقليم وتسبب في أضرار طفيفة ولم يسفر عن سقوط وفيات أو إصابات.

وأضافت أن هذا الإعصار المداري مر على بعد 300 كيلو متر من إقليم "ريونيون" وتحرك بعيدا بسرعة 39 كم / ساعة دون أن يسفر عن أضرار جسيمة.

يذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الإقليم مساء الأحد الماضي.