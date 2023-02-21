إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 9846 ف دي ي، ملاكي، و1429 ن ص ا، نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط في اتجاه محافظة أسيوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد هشام إبراهيم 21 عاما، مهندس، مقيم بمحافظة القليوبية، أحمد صلاح حلمي 27 عاما، سائق، وهشام صلاح كامل، 18 عاما، عامل، ويقيمان في مركز المنيا، وشخص أخر مجهول الأسم والعنوان.

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وبالفحص تبين إصابة الثاني بغيبوبة تامة والباقين باشتباه إرتجاج وكسور وكدمات، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.