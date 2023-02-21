إصابة 4 أشخاص فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 4 مواطنين، إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بقرية اللاهون فى محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان وقع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "دمشقين_اللاهون" بمحافظة الفيوم ، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة الفيوم الصحراوي شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شهدت قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نشوى حريق بمنزل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق أبو عش المتفرع من الطريق الدائري بالفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.