اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:12 م
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العياط

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:41 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العياط إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث مرورى بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الإقليمى فى العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى العياط ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

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