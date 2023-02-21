اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:54 م
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إزالة فورية لـ7 حالات تعد على أملاك الدولة بقنا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:47 م
إزالة فورية لـ7 حالات تعد على أملاك الدولة بقنا جانب من الإزالات
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية بقرية المحروسة فى قنا، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدى لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون أو التفريط فى حق الشعب.

 

وقال طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، نفذت 7 حالات إزالة، بمساحة 450 متر حالات تعدى على أرض أملاك دولة، عبارة أسوار عشوائية بالطوب الأبيض والأسمنت بارتفاعات مختلفة بناحية الطويرات حاجر الجبل.

 

وأوضح لطفى، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات محافظ قنا بالتصدى لكافة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

 


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